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Культура

Губернатор сообщил о покупке оборудования для 10 домов культуры

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По госпрограмме «Развитие культуры и туризма Пензенской области» в регионе идет оснащение оборудованием культурно-досуговых учреждений в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек. В этом году его провели в 10 домах культуры.

Губернатор сообщил о покупке оборудования для 10 домов культуры

Световую и звуковую аппаратуру, видеопроекторы, механику и одежду сцены, офисную мебель, оргтехнику закупили для учреждений в Пензенском, Городищенском, Вадинском, Шемышейском, Наровчатском, Белинском и Сосновоборском районах.

Губернатор сообщил о покупке оборудования для 10 домов культуры

«Во всех них на сегодняшний день монтаж оборудования завершен, творческие коллективы и зрители успели оценить преобразования», - сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Губернатор сообщил о покупке оборудования для 10 домов культуры

Финансирование - субсидии из федерального и регионального бюджетов - получили дома культуры, которые ранее капитально отремонтировали в рамках реализации нацпроекта «Культура». Всего было выделено почти 20 млн рублей, уточнили в областном правительстве.

Губернатор сообщил о покупке оборудования для 10 домов культуры

«Капитальный ремонт позволяет восстановить здание, обновить коммуникации, сделать помещения современными и комфортными. Немаловажную роль при этом играет материально-техническое обновление. Необходимо комплексно модернизировать учреждения культуры, чтобы люди пришли и забыли, что когда-то у них было иначе», - отметил Олег Мельниченко.

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Источник — фото областного правительства
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