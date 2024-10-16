Губернатор сообщил о покупке оборудования для 10 домов культуры

16.10.2024 | 18:18

По госпрограмме «Развитие культуры и туризма Пензенской области» в регионе идет оснащение оборудованием культурно-досуговых учреждений в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек. В этом году его провели в 10 домах культуры.

Световую и звуковую аппаратуру, видеопроекторы, механику и одежду сцены, офисную мебель, оргтехнику закупили для учреждений в Пензенском, Городищенском, Вадинском, Шемышейском, Наровчатском, Белинском и Сосновоборском районах.

«Во всех них на сегодняшний день монтаж оборудования завершен, творческие коллективы и зрители успели оценить преобразования», - сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Финансирование - субсидии из федерального и регионального бюджетов - получили дома культуры, которые ранее капитально отремонтировали в рамках реализации нацпроекта «Культура». Всего было выделено почти 20 млн рублей, уточнили в областном правительстве.

«Капитальный ремонт позволяет восстановить здание, обновить коммуникации, сделать помещения современными и комфортными. Немаловажную роль при этом играет материально-техническое обновление. Необходимо комплексно модернизировать учреждения культуры, чтобы люди пришли и забыли, что когда-то у них было иначе», - отметил Олег Мельниченко.