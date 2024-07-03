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Культура

Молодоженов приглашают на бесплатную программу в «Тарханы»

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В преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля, Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» подготовил акцию для молодоженов.

6-го и 7-го числа все, кто зарегистрировал брак с июля 2023 года по июль 2024-го, смогут бесплатно посетить экспозиции музея и специальные мероприятия.

В эти дни с 11:00 до 14:00 будут проводиться мастер-классы по изготовлению куклы-оберега «Неразлучники», считающейся талисманом и семейным хранителем.

В воскресенье с 12:00 до 13:00 пройдет театрализованное представление «Минувших дней очарованье…», акцентом которого станет ромашка - символ Дня семьи, любви и верности.

«При себе необходимо иметь документ, подтверждающий дату заключения брака», - предупредили в музее-заповеднике.

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