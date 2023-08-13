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Культура

Пензенцы отметили Спас на Соборной площади

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В воскресенье, 13 августа, на Соборной площади состоялся традиционный праздник православной культуры «Спас». В гуляньях приняли участие сотни жителей и гостей Пензы.

Для гостей праздника организовали ярмарку, на которой районы области представили свою продукцию, изделия мастеров. Также можно было посетить выставку-продажу меда, угоститься блюдами национальных кухонь.

Для желающих сделать памятные яркие снимки устроили фотозону.

На празднике присутствовали представители пензенского правительства, депутаты, а также владыка Серафим.

«Праздник проводится уже очень много лет, с 2006 года. И уже второй год праздник проводится именно на этом месте. Оно прекрасно, оно красиво, и оно значимо. Хочу отметить, что на сегодняшнем празднике собрались не только православные, но и представители разных национальностей и религий. Наши предки передали нам традиции, важные, красивые. И сегодня как никогда мы не только сохраняем их, но и преумножаем», - обратился к собравшимся первый зампред правительства области Олег Ягов.

Он пожелал пензенцам мира, добра, процветания, здоровья и прекрасного настроения.

Гостей праздника также приветствовал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

«Всем тем, кто поддержал сегодня это мероприятие, кто в нем участвовал, желаю доброго здоровья, помощи Божьей. Пусть Господь даст нам хороший урожай, даст силы и возможности к тому, чтобы благополучно продолжить предстоящий нам год, чтобы мы с вами были сытыми, здоровыми и самое главное - счастливыми», - сказал владыка.

Помимо торговых рядов, для пензенцев организовали концертную программу. На установленной на площади сцене выступили песенные и хореографические коллективы.

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