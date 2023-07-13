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Культура

Банк «Кузнецкий» поддержал Нижнеломовский краеведческий музей

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Банк «Кузнецкий» помог в обновлении интерьера выставочного зала Нижнеломовского краеведческого музея, объекта культурного наследия регионального значения.

Вклад в поддержку музея, построенного в 1813 году и хранящего уникальные предметы культуры, быта, богатый архив событий города от основания крепости до современных дней, будет способствовать сохранению художественных и исторических ценностей.

«Именно музеи являются хранителями бесценного культурного наследия и традиций нашего государства. Очень важно сохранить историю Пензенского края для жителей региона, бережно передавать ее из поколения в поколение», - отметил председатель правления банка Михаил Дралин.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018. Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий».

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