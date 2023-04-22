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Культура

В Пензе соревнуются танцоры из России и дружественных стран

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В Пензу из разных уголков России и дружественных стран приехали более 35 сильнейших творческих коллективов, чтобы показать себя, поделиться опытом, встретиться в давними знакомыми и побороться за победу на VI Международном фестивале-конкурсе «Зажги свою звезду».

«Они находят друзей и опять приезжают на конкурсные проекты, и дружба шире, шире и шире», - рассказала директор проекта Светлана Муранова.

В фестивале-конкурсе приняли участие коллективы из Белоруссии и Казахстана. Танцоров из Болгарии жюри оценило дистанционно.

«Для меня очень важно, чтобы коллектив имел свое лицо. Как мы говорим, на небосклоне должна быть звезда, у которой есть свой свет, своя душа, своя неповторимость. Вот это очень важно», - отметила заслуженный работник РФ, член жюри Наталья Лысцова (г. Екатеринбург).

Жанры и направления постановок - от современного и эстрадного танца до народного. Итоги подведут в воскресенье, 23 апреля.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Суркова
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