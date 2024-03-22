Сетевое издание|18+|Пятница|22 мар 2024|23:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Учеба

В Пензе выбрали лучшего воспитателя 2024 года

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В пятницу, 22 марта, в Пензе подвели итоги ежегодного городского конкурса «Воспитатель года - 2024». Результаты опубликованы на сайте мэрии.

Лучшего педагога дошкольного образования выбирают уже в 25-й раз. В этом году за звание боролись 6 претендентов. Они показывали членам жюри визитные карточки и раскрывали секреты профессионального мастерства.

Первое место по итогам голосования заняла воспитатель из филиала «Созвездие» детского сада № 143 «Вишенка» Анна Маринцева. Остальные призеры распределены следующим образом:

- второе место - у Юлии Серовой из детского сада № 150 «Алый парус»;

- третье - у Анастасии Селезневой из филиала детского сада № 110 «Страна детства».

Участниц наградили призами и денежными поощрениями. Победительница получила право представлять город на областном конкурсе.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации Пензы
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте