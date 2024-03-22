В Пензе выбрали лучшего воспитателя 2024 года

22.03.2024 | 20:36

В пятницу, 22 марта, в Пензе подвели итоги ежегодного городского конкурса «Воспитатель года - 2024». Результаты опубликованы на сайте мэрии.

Лучшего педагога дошкольного образования выбирают уже в 25-й раз. В этом году за звание боролись 6 претендентов. Они показывали членам жюри визитные карточки и раскрывали секреты профессионального мастерства.

Первое место по итогам голосования заняла воспитатель из филиала «Созвездие» детского сада № 143 «Вишенка» Анна Маринцева. Остальные призеры распределены следующим образом:

- второе место - у Юлии Серовой из детского сада № 150 «Алый парус»;

- третье - у Анастасии Селезневой из филиала детского сада № 110 «Страна детства».

Участниц наградили призами и денежными поощрениями. Победительница получила право представлять город на областном конкурсе.