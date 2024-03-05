Стало известно, кто выступит на молодежном фестивале в Пензе

05.03.2024 | 20:28

В следующий вторник, 12 марта, в СЗК «Дизель-Арена» состоится концерт в рамках региональной части Всемирного фестиваля молодежи.

Уже известно, что в праздновании примут участие такие исполнители, как Фогель (22-летний Роберт Черникин) и группа NLO (Евгений Шамов и Степан Рудницкий).

За 30-минутное выступление Фогеля (начало в 16:30) заплатили 1 млн 130 тысяч рублей, за получасовой концерт NLO (в 17:00) - 900 тысяч (+835 тысяч рублей потрачено на исполнение райдера артистов).

Вся информация представлена на портале госзакупок. Заказчиком выступает региональный многофункциональный молодежный центр.

Кроме того, оформлено сразу несколько договоров на техническое обеспечение проведения концертов: на 813 тысяч 440 рублей, 780 тысяч 400 и 589 тысяч 600.

Также заказана сувенирная продукция: по 20 футболок и худи с вышивкой на 114 тысяч рублей; 90 жилеток с логотипом, 60 шоперов, 20 жилеток для вип-гостей на 398 тысяч; 3 000 значков с айдентикой Пензенской области на 657 тысяч и 20 рюкзаков на 160 тысяч.

Ранее сообщалось, что Пензенская область потратит 9,5 млн на участие местной делегации во Всемирном фестивале молодежи в поселке Сириус (ранее входил в состав города-курорта Сочи) и проведение его региональной части.