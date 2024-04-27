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Культура

На Юбилейной площади появился бюст Василия Бочкарева

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На Юбилейной площади появился бюст бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева. Горожане заметили скульптуру в пятницу, 26 апреля.

Пока она накрыта тканью и ожидает официального открытия, дата которого не сообщается.

Василий Бочкарев руководил регионом с 1998 по 2015 год. Затем его назначили членом Совета Федерации ФС РФ - представителем регионального правительства. 22 июня 2016-го он скончался после продолжительной болезни.

29 апреля 2024-го Бочкареву исполнилось бы 75 лет. К юбилейной дате действующий губернатор и планировал установку скульптуры на Юбилейной площади.

«Это площадь, которую он создал с нуля, построив там филармонию, киноконцертный зал. В день его рождения там будет установлен бюст», - пояснил ранее Олег Мельниченко.

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Источник — фото канала «Просто Пенза»
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