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Культура

При реконструкции планетария возникли проблемы из-за санкций

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При реконструкции пензенского планетария возникла загвоздка. О ней губернатор Олег Мельниченко рассказал на сессии регионального Законодательного собрания в пятницу, 24 марта.

«Мы практически на финише. Здесь у нас остался вопрос в куполе-экране. К сожалению, санкции сильно затруднили [ситуацию], поскольку это оборудование в России не производится, производится в США», - пояснил глава региона.

Тем не менее, по его словам, вопрос скоро должен решиться.

«В течение ближайших двух-трех месяцев купол-экран будет стоять. Не буду раскрывать подробности, они сродни некой специальной операции. Планетарий будет функционировать», - добавил Мельниченко.

Старое здание планетария исчезло летом 2021 года. Новое будет внешне повторять его, добавятся цокольный этаж, кафе и развлекательные пространства для детей. Ранее в качестве срока окончания всех работ губернатор называл апрель 2023-го.

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