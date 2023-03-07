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Культура

Ученики музыкальной школы № 4 дали отчетный концерт

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2022-й стал знаменательным в истории музыкальной школы № 4 - теперь она носит имя Николая Котляра. Ему и посвятили ежегодный отчетный концерт.

«Педагогу, наставнику, просветителю, беззаветно служившему Отчизне и на благо нашего города. Проводим мы концерт в рамках 360-летия Пензы и Года наставника», - рассказала директор ДМШ Светлана Балясникова.

«У нас тоже очень много хоров, которые постоянно занимаются, выступают не только на региональном уровне, а на всероссийском и международном. И недавно как раз наша школа стала имени Николая Котляра. У нас есть мемориальная доска, мы помним и чтим», - отметил ученик ДМШ Кирилл Грозов.

Флорисия Ревазян поет в хоре четвертый год. Работа не из простых - другие участники норовят сбить с партии.

«Я в будущем хочу стать таким же хорошим хормейстером, как и наш Котляр. Мне 11 лет, но скоро 12, поэтому я уже совсем взрослая. Играю на фортепиано», - поделилась девочка.

В органном зале филармонии на отчетном концерте выступили 200 отличников. Стоит отметить, что это большая часть всех учащихся музыкальной школы.

«Это такая финальная показательная точка, которая дает представление о всем том, что мы делаем в течение года», - подчеркнула Светлана Балясникова.

Ученики опять вернутся в музыкальные классы, ведь каникулы начинаются только летом.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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