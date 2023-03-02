В Пензе 300 юных артистов выступили на «Сурской весне»

02.03.2023 | 21:25

«Не знаю, как жюри будет справляться с таким количеством ярких звезд, потому что хочется всем дать первое место уже в коридоре, глядя на этих талантливых детей», - отметила директор Дворца детского и юношеского творчества г. Пензы Лариса Преснякова.

Восходящие звездочки театра зажигаются на традиционном городском конкурсе-фестивале «Сурская весна». В этом году он собрал около 300 талантливых ребят.

«Рады, что сегодня наша сцена принимает не один коллектив, не два и не три. То угасание внимания к театру, которое было в последнее время, сегодня наконец разбилось, и появились новые яркие звезды», - рассказала Лариса Преснякова.

«У нас разделяются возрастные категории. Принимают участие дети 8-11 лет, 12-14 и 15-18. Также мы делим их на школьные театры, то есть любительские, и профессиональные», - сообщила методист-режиссер Дворца детского и юношеского творчества г. Пензы Татьяна Коблова.

Юных артистов судят в трех номинациях: драматический театр, кукольный (выступления коллективные), актерское мастерство (для солистов).

Победители встретятся 10 марта на следующем этапе. Им предстоит посоревноваться с лучшими театральными коллективами всего региона.