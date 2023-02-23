В Пензе появится еще одна скульптура за несколько миллионов рублей

23.02.2023 | 13:15

Из бюджета Пензенской области выделяется 10 миллионов рублей на изготовление скульптурной композиции и издание печатной продукции по проекту «Земляки».

Постановление о выделении средств 20 февраля подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Средства через министерство культуры и туризма должен получить Пензенский государственный краеведческий музей.

Какой будет скульптура, пока не уточняется.

Стоит напомнить, что в Пензе до сих пор не утихли споры по поводу предыдущей скульптуры - «Радушного кентавра», появившегося на Фонтанной площади в 2020 году и обошедшегося бюджету в 2,8 млн рублей.

Не всем арт-объект в виде человекоконя по нраву, пензенцы часто просят убрать его, заменив на другой.