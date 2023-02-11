В пензенском музее презентовали новый творческий проект

11.02.2023 | 17:00

В Литературном музее прозвучала неродная речь. Стихи на французском языке читал актер Пензенского театра юного зрителя.

Творческий коллектив ТЮЗа представил зрителям спектакль «Пушкин жив» по мотивам произведений знаменитого поэта. Постановку посвятили дню памяти Александра Сергеевича, который отмечается в первой половине февраля.

«Музыкальные произведения, песни, проза, отрывки из драматургии - эта компиляции, когда мы ее собрали и перенесли в Литературный музей, ожила в полноценный музыкально-литературный спектакль», - рассказал художественный руководитель театра Владимир Карпов.

На премьеру пригласили учеников пензенской школы № 28. Они хорошо знают, кто такой Пушкин, и понимают, в чем заключается гениальность его произведений.

«Умеет составить стихотворение, чтобы оно заворожило читателя, чтобы его стихи читали с неким трепетом», - рассудил подросток.

После спектакля сотрудники Литературного музея презентовали новый творческий проект «Литпросвет». Пензенцам будут рассказывать о писателях, известных произведениях. Первую встречу посвятили А. С. Пушкину.