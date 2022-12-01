Культура

В Пензе в пятый раз устроили конкурс «Слова подобны крыльям»

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Хрустальные крылья получит победитель конкурса чтецов. Финал состоится совсем скоро. Из 12 человек членам жюри предстоит выбрать сильнейшего.

«Тема выступлений была нами, организаторами, обозначена. Это стихотворная строка из произведения Пушкина «К Чаадаеву»: «Отчизне посвятим прекрасные порывы». То есть мы не говорим, что необходимо использовать произведения только Пушкина или только это произведение. Мы говорим, что произведения нужно посвятить Отчизне», - рассказала генеральный директор объединения литературно-мемориальных музеев области Наталья Полева.

Конкурс «Слова подобны крыльям» проводится в Пензе в пятый раз. Любители литературы в возрасте от 6 до 25 лет борются за победу. Чтобы добраться до финала, они проходят несколько этапов, репетируют с наставниками. Победителя определят во время гала-концерта, который состоится в декабре в драматическом театре.

«Задача - полноценно режиссерски раскрыть произведение с помощью участника и тех режиссерских приемов, которые мы используем. Выступления строятся не более 7 минут, не менее 3 минут», - отметил режиссер конкурса чтецов Николай Шаповалов.

Анастасия Грачева стала победительницей первого конкурса в 2018-м. Теперь девушка снова оказалась в лидерах.

«В этом году мы взяли произведение Дмитрия Кедрина «Дума о России», и мы посвящаем его нашим воинам и Родине. Оно очень сильное получится, можно назвать спектаклем», - сообщила участница конкурса чтецов Анастасия Грачева.

Финалисты литературного конкурса встретятся 5 декабря на большой сцене драмтеатра.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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