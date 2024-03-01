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Из жизни

В Пензенской области среди осужденных выбрали лучших мастеров

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В Пензенской области осужденные сразились за звания лучших по профессии. В конкурсе участвовали люди, получающие среднее образование.

Соревнования устроили в ФКПОУ № 118. Задания были как на теорию, так и на практику.

«На первом этапе учащиеся проходили тестирование, по итогам которого лучшие вошли во второй тур. На втором этапе необходимо было выполнить задание по профессии, где осужденные показывали свое мастерство при сварке углеродного металла, подключении электрической цепи и пошиве постельных принадлежностей», - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

Выбирали победителей по нескольким критериям: знание дела, метод работы, качество продукции. Также следили за соблюдением техники безопасности.

В итоге призовые места достались осужденным из исправительных колоний № 4 и 7, их поощрили. Также они получат рекомендации для повышения профессионального разряда.

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Источник — фото областного УФСИН РФ
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