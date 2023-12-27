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Общество

Пензенских детей поздравил полицейский Дед Мороз

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В Пензенской области юные художники получили подарки от полицейского Деда Мороза. Их пригласили в региональное УМВД на церемонию награждения победителей конкурса «Мои родители работают в полиции».

Пензенских детей поздравил полицейский Дед Мороз

Дети отправили более 40 рисунков, на которых изобразили своих мам и пап на службе.

«Каждый наполнен яркими красками, которые передают искреннюю любовь к своим родителям», - сообщил руководитель ведомства Павел Гаврилин.

Пензенских детей поздравил полицейский Дед Мороз

После награждения к детям вышли Дед Мороз и Снегурочка.

«Ребята пели песни, водили хороводы вокруг новогодней елки. Дети рассказывали стихотворения и отгадывали загадки. Они пообещали Деду Морозу хорошо себя вести и слушаться взрослых», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Пензенских детей поздравил полицейский Дед Мороз

Ребят поздравили с наступающим праздником, вручили сладкие подарки и пожелали творческих успехов и новых достижений.

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