Пензенских детей поздравил полицейский Дед Мороз

27.12.2023 | 20:35

В Пензенской области юные художники получили подарки от полицейского Деда Мороза. Их пригласили в региональное УМВД на церемонию награждения победителей конкурса «Мои родители работают в полиции».

Дети отправили более 40 рисунков, на которых изобразили своих мам и пап на службе.

«Каждый наполнен яркими красками, которые передают искреннюю любовь к своим родителям», - сообщил руководитель ведомства Павел Гаврилин.

После награждения к детям вышли Дед Мороз и Снегурочка.

«Ребята пели песни, водили хороводы вокруг новогодней елки. Дети рассказывали стихотворения и отгадывали загадки. Они пообещали Деду Морозу хорошо себя вести и слушаться взрослых», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Ребят поздравили с наступающим праздником, вручили сладкие подарки и пожелали творческих успехов и новых достижений.