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Культура

Пензенцам представили новую трактовку «Евгения Онегина»

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Искушенный радостями жизни молодой повеса разочаровался в поисках счастья - классика жанра. На сцене областного драматического театра представили свою трактовку «Евгения Онегина» столичные артисты. Роль няни сестер Лариных исполняет Борис Смолкин.

«В принципе, каждый находит свои смыслы в этом произведении. Мы же не зря говорим, что Александр Сергеевич - это «наше все», - отметил заслуженный артист РФ.

На сцене - минимум декораций. Главное здесь - игра актеров и бессмертный текст романа в стихах. Текст, написанный А. С. Пушкиным, адаптировал к современным реалиям режиссер Сергей Ефремов.

«Я считаю, это вечное произведение, и подтверждением тому - наш спектакль и то, как нас воспринимает зритель. Часто к нам приходит поколение гораздо моложе нас, подростки, и они с удовольствием и вниманием, с восторгом слушают, есть люди более взрослые - каждый найдет для себя отклик», - рассказала исполнительница роли Татьяны Мария Кононова.

«Наш спектакль очень искренний, очень настоящий, добрый, честный, без излишеств, что как раз помогает воспринимать суть, не мешает, не отвлекает», - добавил исполнитель роли Ленского Илья Пиляев.

Из Пензы актеры отправятся в Саратовскую область. Там такого «Евгения Онегина» еще не видели.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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