Культура

В картинной галерее пензенцам предложили диалог с прошлым

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Сталинградская битва - одна из самых кровопролитных в истории. В 2023-м исполнится 80 лет с момента сражения. В картинной галерее уже начали готовиться к предстоящей дате. Пилястровый зал превратился в сцену. Открытие выставки, посвященной подвигу советского народа, - не просто официальная церемония, а театральное представление. Мини-спектакль поставлен на стихи Константина Симонова.

Кадры военной хроники - бои под Сталинградом. Победа в битве - гордость народа.

«Катастрофические потери были у немецкой армии, после которых она уже не смогла до конца восстановиться. Сталинград стал не просто началом коренного перелома в Великой Отечественной войне, а символом: победа военная, победа политическая, победа народная. Это образ единства страны, героизма и мужества», - отметил заместитель директора Пензенской картинной галереи им К. А. Савицкого Дмитрий Бушмин.

На выставке собраны работы, которые прежде в картинной галерее еще не выставлялись. Все произведения - графика пензенских и советских художников, в том числе легендарных Кукрыниксов. Известное объединение живописцев прославилось агитационными плакатами.

«Графика очень выразительная, «говорящая», насыщенная, которая с одного взгляда поражает зрителя. Это очень глубокие произведения - работы и Альфреда Ои, и Константина Сиротова, и Преображенского. Смотришь - и сразу словно ощущаешь дух событий, дух тех 200 дней, которые изменили ход истории», - рассказал Дмитрий Бушмин.

Знакомство с полотнами - как диалог с прошлым, и на то, чтобы вступить в беседу, у пензенцев есть несколько месяцев.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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