В Пензе завершили реставрацию памятника Михаилу Лермонтову

06.10.2025 | 12:40

В понедельник, 6 октября, администрация Пензы официально объявила о завершении реставрации памятника Михаилу Лермонтову, установленного в одноименном сквере.

«Работники подрядной организации восстановили основание конструкции, оформили его новой гранитной плиткой. Сам бюст Лермонтова очистили, отремонтировали и покрыли спецсоставом. Также обновили гравировку на стилобате», - рассказали в мэрии.

Сейчас решается вопрос о благоустройстве прилегающей территории.

Бюст Михаила Юрьевича Лермонтова создан скульптором Ильей Гинцбургом. Автор изобразил поэта в мундире Тенгинского полка без эполет, с четко выделяющимся ремнем от кавказской шашки. Композицию открыли в 1892 году. Она считается одной из старейших в областном центре и давно нуждалась в восстановлении.

В этом году объект обследовали и обнаружили трещины и разрушения в основании, повсеместное отслоение гранитных плит и другие дефекты. Была разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение историко-культурной и государственной экспертизы. На ремонтно-реставрационные работы выделили 1 035 913 рублей 48 копеек.

21 августа бюст демонтировали и увезли в мастерскую. В начале октября скульптура вернулась в сквер.

15 октября (по старому стилю - 3-го) исполняется 211 лет со дня рождения Лермонтова. Он появился на свет в 1814 году в Москве, но детские годы, с 1815-го по 1827-й, провел в Пензенской губернии, в усадьбе бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Так сложилось, что именно здесь прошла половина его короткой жизни. Как известно, в 26 лет он погиб на дуэли в Пятигорске.