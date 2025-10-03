История Пензы: Железнодорожный район в лидерах по числу памятников

03.10.2025 | 07:28

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В начале улицы Московской многие наверняка обращали внимание на необычную композицию, посвященную Железнодорожному району - самой крупной административной единице города.

Он был образован в 1963 году и свое название получил потому, что на территории находились все основные железнодорожные станции и управление Куйбышевской железной дороги.

В состав Железнодорожного района вошли 267 улиц, 194 проезда, 4 площади и даже один военный городок. Причем все это подразделяется на ряд мелких микрорайонов, в том числе Ахуны, Маяк, Стрелу и Шуист.

На момент образования в районе проживало около 70 тысяч человек, а к развалу Советского Союза численность перевалила за 110 тысяч. К этому времени окраины Железнодорожного района преобразились, а некоторые улицы теперь стали едва ли не центральными. Например, от улицы Ухтомского до Московской пешком можно дойти за считаные минуты, а ведь когда-то, еще в эпоху царской России, квартал считался глушью. Он был сплошь застроен деревянными избушками.

Интересный факт: Железнодорожный район - на втором месте в городе по количеству памятников. Большинство из них, конечно, посвящено Владимиру Ленину и Великой Отечественной войне.

По предварительной оценке на 2025 год, в Железнодорожном районе Пензы теперь насчитывается более 500 улиц, проездов, переулков и так далее.