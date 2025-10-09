История Пензы: Горожане превратили фонтан в новом сквере в помойку

09.10.2025 | 07:37

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Облик сквера им. Дзержинского не меняется годами. Все уже давно привыкли к тени старых деревьев, запустению и ощущению отсутствия хозяина. А ведь когда-то этот сквер организовали как парк.

В начале 20-х годов прошлого века губком задумался о благоустройстве бывшей Ярмарочной площади, которая находилась недалеко отсюда. Грязное, заваленное грудами мусора место решили превратить в уютную зеленую зону, для чего посадили 450 лиственных деревьев и 250 хвойных (в основном пихты и елки).

В центре парка губкоммунотдел разбил клумбы и устроил фонтан. К организации власти подошли со всей ответственностью. Торжественное открытие зеленой зоны состоялось в мае 1923 года, она получила название Парк Революции - в честь октябрьских событий 1917-го.

Но уже через год нерадивые пензенцы превратили место отдыха в помойку. Заведующий губкоммунотдела товарищ Удалов на одном из заседаний отметил: «Почти все хвойные деревья погибли от недостаточной поливки, аллеи и куртины заросли густым бурьяном, клумбы в жалком виде». Досталось и единственному фонтану в нижней части города - в чашу бросали мусор.

В центре парка также стояла огромная металлическая стела с красной звездой на вершине, которая олицетворяла победоносное шествие советской власти по стране. Со временем ее убрали, но по какой причине - неизвестно.