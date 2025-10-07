Сетевое издание|18+|Вторник|7 окт 2025|08:20
История

История Пензы: Около памятника Дзержинскому проходят встречи

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Железный Феликс - когда-то этим прозвищем пугали противников советской власти. Дзержинского в стране уважали не меньше, чем Ленина. В Пензе в честь всесильного наркома установлен памятник на улице Октябрьской.

В городе главный чекист Советского Союза никогда не бывал, в лучшем случае проездом, однако местный обком все равно очень сильно его почитал. Первый памятник Феликсу Эдмундовичу установили в 70-х годах прошлого века, когда возле Дворца культуры шла масштабная реконструкция.

Впрочем, памятником то изваяние назвать было трудно - скорее, стоял лишь небольшой бюст. В 80-х годах XX столетия руководство пензенского горкома решило возвести более солидный монумент.

Разработку проекта поручили скульптору Николаю Теплову, который до того создал памятник Белинскому. У творца получился монумент, где Железный Феликс в солдатской шинели грозно вглядывается вдаль - наверное, высматривает врагов советской власти.

К слову сказать, позже памятник стал местом встреч пензенских пограничников. Каждый год 28 мая, в свой профессиональный праздник, они приходят и к памятнику Феликсу Эдмундовичу.

