История

История Пензы: В доме № 63 на ул. Володарского жил известный писатель

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В центре города не счесть мемориальных досок - здесь жило довольно много известных людей. В доме № 63 на улице Володарского, к примеру, располагалась квартира писателя Гавриила Федотова, прославившегося в середине прошлого века произведениями о советской деревне.

Родился Гавриил Николаевич не в Пензе, а в Орловской губернии. Его родители работали в Ельце на железной дороге.

Федотов закончил ту же школу, что Иван Бунин. Сама судьба вела его к литературной деятельности. В 31 год Гавриил Николаевич решил покинуть Елец и перебрался в Пензу. Вскоре разгорелась война, домой Федотов вернулся только в 1947 году. С тех пор он начал писать рассказы.

Уже через 3 года, в 1950-м, его заметили в Москве и за произведение «Счастье матери» наградили солидной денежной премией. Далее последовал сборник рассказов «Приметы времени», который в конце 50-х годов прошлого века издали огромным тиражом. За заслуги Федотова вне очереди приняли в Союз писателей СССР.

За свою жизнь Гавриил Николаевич написал 20 книг, некоторые из произведений перепечатывались несколько раз. Скончался он в 1989 году, похоронен на центральной аллее Новозападного кладбища.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети