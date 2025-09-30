История Пензы: В доме № 63 на ул. Володарского жил известный писатель

30.09.2025 | 07:38

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В центре города не счесть мемориальных досок - здесь жило довольно много известных людей. В доме № 63 на улице Володарского, к примеру, располагалась квартира писателя Гавриила Федотова, прославившегося в середине прошлого века произведениями о советской деревне.

Родился Гавриил Николаевич не в Пензе, а в Орловской губернии. Его родители работали в Ельце на железной дороге.

Федотов закончил ту же школу, что Иван Бунин. Сама судьба вела его к литературной деятельности. В 31 год Гавриил Николаевич решил покинуть Елец и перебрался в Пензу. Вскоре разгорелась война, домой Федотов вернулся только в 1947 году. С тех пор он начал писать рассказы.

Уже через 3 года, в 1950-м, его заметили в Москве и за произведение «Счастье матери» наградили солидной денежной премией. Далее последовал сборник рассказов «Приметы времени», который в конце 50-х годов прошлого века издали огромным тиражом. За заслуги Федотова вне очереди приняли в Союз писателей СССР.

За свою жизнь Гавриил Николаевич написал 20 книг, некоторые из произведений перепечатывались несколько раз. Скончался он в 1989 году, похоронен на центральной аллее Новозападного кладбища.