В Пензе состоялась премьера спектакля «Деревенский Зевс»

20.10.2022 | 20:30

«Я проснулась и поняла: я счастлива!» - отметила автор и сценарист Алла Тархова.

Причиной такой радости стала долгожданная премьера авторского фольклорного музыкального спектакля «Деревенский Зевс».

Участие в пьесе приняли студенты сразу трех учебных заведений: ПГУ, музыкального колледжа имени А. А. Архангельского и колледжа искусств. В основе сценария - истории из жизни артистки, немного фантазии и много любви к Родине и людям.

«Чтобы студенты видели, что нужно уметь признаваться в любви, что романтику никто не отменял, что связь поколений между старшими и младшими обязательно есть, была и будет», - рассказала Алла Тархова.

«Мужичок встретил свою любовь», - отметил зритель Денис Филиппов.

«Они были будто бы из разных сословий. Женщина богатая, городская, а мужчина обычный, робкий и стеснительный», - объяснила зрительница Алина Дорохова.

Одну из главных ролей, отражающих идею связи поколений, сыграла Вероника Корнилова. На сцене она не была уже 29 лет, и вот вновь - перевоплощения, репетиции. Всего шесть прогонов - и артистка готова к представлению. Антуража и уверенности в себе добавляет подлинный русский народный костюм, сшитый еще в позапрошлом веке.

«Я его надеваю - и такое ощущение, что у меня внутри все переворачивается. И, конечно, я уже бабушка, я чувствую себя старушкой - бабой Нюрой», - призналась Вероника Корнилова.

Спектакль поставили на средства гранта Всероссийского конкурса молодежных проектов среди учебных учреждений в рамках IV культурно-образовательного форума «Жар-птица-Пенза».