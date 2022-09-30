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Культура

Пензенцев научили водить осенние хороводы

Печать

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Артисты не просто общались со зрителями, а даже вызывали их на сцену - на музыкальном лектории «Живые традиции» пензенцев ознакомили с обрядами и обычаями Руси, научили водить осенние хороводы.

Вокальные композиции исполнил фольклорный ансамбль «Ларец». Чтобы петь, и баян не всегда нужен, говорят его участницы, такова уж русская народная музыка.

«Про чувства, то, что изнутри идет, здесь они изначально могут и без музыкального сопровождения петь, мы как раз сегодня будем такую песню исполнять. Народ притягивают такие песни, потому что они льются, голос народный - это все звучит нестандартно и необычно, всегда будет актуально», - отметила солистка фольклорного ансамбля «Ларец» Инна Круглова.

На входе посетителей встретила фотоэкспозиция русских народных костюмов. Модели на снимках примерили подлинные наряды из разных уездов и губерний Руси. В печатном формате выставка в Пензе прошла впервые.

«Я коллекционер, собиратель, фольклорист, этнограф, то есть собираю по экспедициям, изучаю и показываю. Это музейные экспонаты, которым сто и больше лет. Замечательный фотограф Александр Толкачев - тоже сотрудник нашего Центра русской хоровой и вокальной культуры», - рассказала заслуженная артистка Пензенской области Татьяна Стаильская.

Музыкальный спектакль «Живые традиции» посвятили Году культурного наследия страны.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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