Пензенцев научили водить осенние хороводы

30.09.2022 | 20:12

Артисты не просто общались со зрителями, а даже вызывали их на сцену - на музыкальном лектории «Живые традиции» пензенцев ознакомили с обрядами и обычаями Руси, научили водить осенние хороводы.

Вокальные композиции исполнил фольклорный ансамбль «Ларец». Чтобы петь, и баян не всегда нужен, говорят его участницы, такова уж русская народная музыка.

«Про чувства, то, что изнутри идет, здесь они изначально могут и без музыкального сопровождения петь, мы как раз сегодня будем такую песню исполнять. Народ притягивают такие песни, потому что они льются, голос народный - это все звучит нестандартно и необычно, всегда будет актуально», - отметила солистка фольклорного ансамбля «Ларец» Инна Круглова.

На входе посетителей встретила фотоэкспозиция русских народных костюмов. Модели на снимках примерили подлинные наряды из разных уездов и губерний Руси. В печатном формате выставка в Пензе прошла впервые.

«Я коллекционер, собиратель, фольклорист, этнограф, то есть собираю по экспедициям, изучаю и показываю. Это музейные экспонаты, которым сто и больше лет. Замечательный фотограф Александр Толкачев - тоже сотрудник нашего Центра русской хоровой и вокальной культуры», - рассказала заслуженная артистка Пензенской области Татьяна Стаильская.

Музыкальный спектакль «Живые традиции» посвятили Году культурного наследия страны.