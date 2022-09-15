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Культура

В Пензе устроили выставку о судьбе и творчестве Александра Вампилова

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4 500 километров проехали издания, чтобы стать частью выставки о судьбе и творчестве советского драматурга Александра Вампилова. В 2022-м ему исполнилось бы 85 лет. Иркутская областная библиотека имени И. И. Молчанова-Сибирского объединилась с пензенской имени М. Ю. Лермонтова в рамках проекта «Передвижные выставки».

«Принцип подбора библиотек для содружества - в том, что мы знакомим своих читателей, пользователей с теми фондами, где родились наши писатели и поэты. Издания - именно из этой библиотеки, из этой области», - рассказала главный библиотекарь областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Любовь Ломакина.

Всего в экспозиции представили 25 творений драматурга: 13 приехали из Иркутска, а 12 уже были в библиотеке города на Суре.

«Сразу оговорюсь, что прижизненных изданий на выставке нет. Творчество Александра Вампилова - в школьной программе», - пояснила Любовь Ломакина.

Поэтому на мероприятие пригласили библиотекарей учебных учреждений. Организаторы хотят, чтобы как можно больше пензенцев узнали о творчестве Александра Вампилова, так что выставка будет путешествовать по школам и библиотекам городов и районов области.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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Гость||

а прчем тут вампиры?


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