Культура

Дизайнер из Пензы удивила организаторов фестиваля в Казани

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Коллекция театра моды Ольги Букиной произвела фурор в Казани на Втором этно-fashion фестивале народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни - культурный код». Пензенская делегация на удивление организаторов представила монгольскую тему, отсылающую к эпохе Чингисхана. Дизайнер объяснила свой выбор.

«Потому что я художник, и у нас Золотаревка. Мне показалась эта тема интересной для нас, поэтому я с ней поработала. Приехали представители Якутии, понятно они привезли. И вдруг Пенза, и я тут всех сразила мехами, вышивками и так далее», - отметила руководитель театра моды Ольга Букина.

Ее коллекция вошла в финал, и на завершающем дефиле кричали браво только Пензенской области.

«Это очень здорово, неожиданно для меня. Я, как всегда, засмущалась. Это было приятно», - призналась Ольга Букина.

Также на фестивале была представлена коллекция народной одежды жителей Сурского края, собранная Татьяной Стаильской. Подобный исторический материал привезла только Москва. А дополнили пензенскую делегацию мастера абашевской игрушки.

«На второй день, на третий нас ждали. Люди приходили семьями, чтобы полепить нашу абашевскую игрушку», - сообщила мастер абашевской игрушки Ольга Петрова.

Теперь в планах у Пензенской области участие в следующем фестивале этнодизайнеров. Оригинальные идеи уже есть.

А познакомиться с коллекцией Ольги Букиной, которая посвящена семье монгольского хана, можно будет 27 и 30 августа на ярмарке творческих услуг в Доме офицеров или на «Сказке о четырех драконах», которая пройдет в том же учреждении культуры 16 октября.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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