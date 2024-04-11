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Происшествия

На трассе М-5 водители заметили обнаженного мужчину

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В среду, 10 апреля, водителя, проезжавшего по трассе М-5 в районе поворота на поселок Победа, поразил идущий вдоль дороги обнаженный мужчина.

«Весеннее обострение?» - предположил автор фото, размещенного в Сети.

«Погасил ипотеку, идет домой», - пошутил один из комментаторов.

Другие рассудили, что человек может находиться под влиянием алкоголя или запрещенного вещества.

Это не первый случай, когда полностью раздетые люди появляются на публике. В мае 2020 года на проспекте Победы в Пензе нагая женщина пыталась преградить путь проезжающим машинам. Ее забрали правоохранители.

В июне того же года мужчина в естественном виде бродил по Заречному, а в августе на улице Калинина в Пензе голый дебошир разбил несколько машин. Его госпитализировали.

В сентябре 2012 года по этажам офисного здания на улице Пушкина, которое горожане по старой памяти называют «Гражданпроектом», бегал мужчина без какой-либо одежды.

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Источник — фото «Сова Пенза авто»
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