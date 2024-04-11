На трассе М-5 водители заметили обнаженного мужчину

В среду, 10 апреля, водителя, проезжавшего по трассе М-5 в районе поворота на поселок Победа, поразил идущий вдоль дороги обнаженный мужчина.
«Весеннее обострение?» - предположил автор фото, размещенного в Сети.
«Погасил ипотеку, идет домой», - пошутил один из комментаторов.
Другие рассудили, что человек может находиться под влиянием алкоголя или запрещенного вещества.
Это не первый случай, когда полностью раздетые люди появляются на публике. В мае 2020 года на проспекте Победы в Пензе нагая женщина пыталась преградить путь проезжающим машинам. Ее забрали правоохранители.
В июне того же года мужчина в естественном виде бродил по Заречному, а в августе на улице Калинина в Пензе голый дебошир разбил несколько машин. Его госпитализировали.
В сентябре 2012 года по этажам офисного здания на улице Пушкина, которое горожане по старой памяти называют «Гражданпроектом», бегал мужчина без какой-либо одежды.
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