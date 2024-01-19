Пензенская область потратит 9,5 млн на фестиваль молодежи

19.01.2024 | 18:49

Из бюджета Пензенской области выделяется 9 млн 540 тысяч рублей на участие делегации во Всемирном фестивале молодежи и проведение его региональной части.

Соответствующее постановление 18 января подписал председатель правительства Николай Симонов. Средства на указанные выше цели получит министерство образования.

Всемирный фестиваль молодежи будет проходить в поселке Сириус (ранее входил в состав города-курорта Сочи) Краснодарского края с 29 февраля по 7 марта.

Ожидается, что на мероприятие съедутся 20 000 человек из более чем 100 стран, среди участников ждут представителей сфер бизнеса, медиа, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта и других.

Программу выстроят с ориентировкой на такие ценности, как единство, равноправие, справедливость, взаимопомощь, командная работа и милосердие.