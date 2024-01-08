Сочи, люкс, авиаперелет: команду пензенцев отправят на фестиваль КВН

08.01.2024 | 11:06

В Пензе потратят 700 000 рублей на участие местной делегации в XXXV Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2024», который пройдет в Сочи с 12 по 25 января.

На портале госзакупок размещено три лота, связанных с этим событием. Заказчиком услуг выступает региональный многофункциональный молодежный центр.

Так, в 378 000 рублей обойдется размещение участников в 10 двухместных стандартных номерах (плюс 10 дополнительных мест) гостиницы «Парк Отель» в течение недели, с 14 по 21 января.

110 000 рублей будет стоить проживание в гостинице «Жемчужина». Там забронирован один номер люкс-эконом на четверых на 11 суток, с 12 по 23 января.

Обеспечение участия пензенцев в фестивале оценено в 212 000 рублей. Подразумеваются оплата 20 железнодорожных билетов по маршруту Пенза - Сочи за 3 823 рубля каждый и обратно (в том же количестве по аналогичной стоимости); 3 авиабилетов (из Пензы за 6 100 рублей, в Пензу - за 7 000); трансфер делегации от железнодорожного вокзала и аэропорта до гостиницы (10 780 рублей туда и обратно) и трансфер во время нахождения в Сочи (9 000).

Ежегодно на фестиваль приезжают несколько сотен команд со всей России и из других стран. Юмористам предоставляют возможность получить опыт выступления, пообщаться с представителями популярных команд Высшей и Премьер-лиги и попасть в новый сезон телевизионных игр КВН.

По расписанию с 12 января начнется заезд участников и их регистрация, с 14-го стартует просмотр команд. С 19 января коллективы, прошедшие во второй тур после отбора, начнут работать с редакторами, на 20-е запланировано проведение Кубка чемпионов.