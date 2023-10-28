Пензячка, известная странностями, устроила фаер-шоу в автобусе

28.10.2023 | 18:57

Жительница Пензы, снискавшая сомнительную известность экстравагантным поступком в общественном транспорте, вновь попала на видео.

22 октября 39-летняя женщина устроила дебош в кафе, откуда ее забрали росгвардейцы. 25-го она подняла скандал в автобусе и на ходу вылезла в окно.

Новые кадры, размещенные в Сети, сделаны опять-таки в автобусе. На них видно, как женщина разбрасывает по площадке возле двери тряпки, напоминающие легкую одежду, затем нагибается и чиркает зажигалкой и устраивает костер.

«Почему не вызвать полицию и сказать, где следующая остановка, быстро приедут и заберут», - возмутился один из комментаторов.

«Все такие спокойные при виде огня», - отметил другой.

«Сегодня она вещи жжет в автобусе, а завтра что? С ножом зайдет?» - поддержал беседу третий.

Подписчики полагают, что у женщины не все в порядке с психикой, и настаивают на помещении ее на лечение.