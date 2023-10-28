Пензячка, известная странностями, устроила фаер-шоу в автобусе

Жительница Пензы, снискавшая сомнительную известность экстравагантным поступком в общественном транспорте, вновь попала на видео.
22 октября 39-летняя женщина устроила дебош в кафе, откуда ее забрали росгвардейцы. 25-го она подняла скандал в автобусе и на ходу вылезла в окно.
Новые кадры, размещенные в Сети, сделаны опять-таки в автобусе. На них видно, как женщина разбрасывает по площадке возле двери тряпки, напоминающие легкую одежду, затем нагибается и чиркает зажигалкой и устраивает костер.
«Почему не вызвать полицию и сказать, где следующая остановка, быстро приедут и заберут», - возмутился один из комментаторов.
«Все такие спокойные при виде огня», - отметил другой.
«Сегодня она вещи жжет в автобусе, а завтра что? С ножом зайдет?» - поддержал беседу третий.
Подписчики полагают, что у женщины не все в порядке с психикой, и настаивают на помещении ее на лечение.
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