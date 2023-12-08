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Криминал

В Пензе мужчина выкинул украденную в магазине одежду в мусорный бак

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Мужская одежда стоимостью около 3 000 рублей пропала из торгового зала одного из пензенских магазинов. Об этом в полицию заявила директор организации.

Стражи порядка установили подозреваемого - им оказался 28-летний житель Мокшанского района.

Он не стал отпираться и откровенно рассказал, как украл одежду. По его словам, он взял с витрины джемпер и три футболки, зашел в примерочную, надел все вещи на себя и, не расплатившись, вышел из магазина.

«После совершения преступления он узнал, что его разыскивает полиция. Молодой человек выбросил похищенное в контейнер с мусором, чтобы избавиться от улик», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. С сельчанина взято обязательство о явке. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

«Почти все магазины и торговые центры оборудованы системами видеонаблюдения, которые позволяют быстро и оперативно установить лиц, совершивших противоправные действия», - напомнили в полиции.

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Источник — фото pixabay.com
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