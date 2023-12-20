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Общество

В чем встречать новый год: советы астрологов и стилистов

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Новогодний наряд - один из главных атрибутов праздника, которому уделяется не меньше внимания, чем блюдам на столе.

Информагентство ura.ru рассказало, какая одежда принесет удачу на весь год Зеленого Дракона, который символизирует рост, обновление и богатство.

Чтобы привлечь гармонию в жизни и финансовое благополучие, стилисты и астрологи рекомендуют в одежде отдать предпочтение зеленым оттенкам: мятному, цвету молодой травы или лайма, оливковому, глубокому изумрудному.

Можно сочетать в наряде другие цвета, любимые Драконом: розовый, красный и фиолетовый.

Так как Дракон обожает блеск и роскошь, будет верным решением добавить аксессуары, украшения или элементы на одежде золотого и серебряного цвета.

А вот темные, угнетающие оттенки, вносящие меланхолию и пессимизм в психологическое состояние, следует исключить. К ним, в частности, относятся темно-синий и черный. Во-первых, они не соответствуют духу праздника, а во-вторых, отвергают возможности, которые обещает год Зеленого Дракона.

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