В чем встречать новый год: советы астрологов и стилистов

20.12.2023 | 10:03

Новогодний наряд - один из главных атрибутов праздника, которому уделяется не меньше внимания, чем блюдам на столе.

Информагентство ura.ru рассказало, какая одежда принесет удачу на весь год Зеленого Дракона, который символизирует рост, обновление и богатство.

Чтобы привлечь гармонию в жизни и финансовое благополучие, стилисты и астрологи рекомендуют в одежде отдать предпочтение зеленым оттенкам: мятному, цвету молодой травы или лайма, оливковому, глубокому изумрудному.

Можно сочетать в наряде другие цвета, любимые Драконом: розовый, красный и фиолетовый.

Так как Дракон обожает блеск и роскошь, будет верным решением добавить аксессуары, украшения или элементы на одежде золотого и серебряного цвета.

А вот темные, угнетающие оттенки, вносящие меланхолию и пессимизм в психологическое состояние, следует исключить. К ним, в частности, относятся темно-синий и черный. Во-первых, они не соответствуют духу праздника, а во-вторых, отвергают возможности, которые обещает год Зеленого Дракона.