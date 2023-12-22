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Общество

Пензенцам советуют понюхать детский новогодний костюм перед покупкой

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Специалисты территориального управления Роспотребнадзора рекомендуют при покупке детских новогодних костюмов обращать внимание на состав материала, удобство одежды, безопасность украшений и даже запах.

Следует помнить, что новогодний костюм - не повседневная одежда: его надевают только в праздник на два-три часа. Однако даже в краткий период времени наряд должен быть не только оригинальным и красивым, но и удобным и безопасным.

Так, чтобы синтетика при контакте с детской кожей не вызвала аллергическую реакцию или ощущение дискомфорта, обязательна подкладка из натурального материала.

Кроме того, ткань не должна красить кожу. Для проверки следует потереть поверхность карнавального костюма влажной белой тканью. Если она не окрасится, значит, все в порядке.

Также эксперты рекомендуют проверить, насколько прочно закреплены бусины, тесемки и другие мелкие детали. Накладным бородам, усам, парикам, коронам следует быть пожаробезопасными, а маскам и шлемам - обладать достаточной вентиляцией, исключающей риск удушья.

«Не стесняйтесь понюхать костюм - он не должен издавать резкий химический запах», - рекомендуют в пресс-службе ведомства.

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