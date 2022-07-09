Культура

В Кузнецком районе состоялась традиционная Тихвинская ярмарка

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В честь праздника иконы Тихвинской Божией Матери 9 июля традиционно устраивают народные гулянья на территории усадьбы Радищевых.

Тихвинская Богоматерь считается покровительницей торговли, так что в основе мероприятий - ярмарка. Еще в XVIII веке в усадьбу съезжались купцы со всей округи с мехами и тканями, гончарными изделиями и работами кузнецов. И теперь здесь звучит стук молота.

Десятки умельцев привезли свои изделия на продажу. Здесь можно найти все - от старорусских народных костюмов до сладостей в форме игрушек, которые появились совсем недавно.

«Поп-ит сделан из воды, сахара, глюкозного сиропа, добавлено немного красителей и вкусо-ароматизаторов. Очень нравится детям», - рассказала участница фестиваля Алена Пестова.

Для юных посетителей провели экскурсию, рассказали, как хлеб изготавливать - от посева до каравая.

Не прошли мимо ярмарки и участники Всемирного клуба петербуржцев, которые приехали в Пензу на несколько дней.

«Очень много народа для такого, казалось бы, местечкового события. Кажется, что действительно съехались из многих регионов. А главное - действительно ощущение праздника, радости, очень приятно и душевно, заряжает энергией», - отметила член клуба София Городнова.

На территории фестиваля работали фуд-корты, а в фамильной церкви Радищевых экскурсоводы рассказывали об иконах и фресках.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

работали фуд-корты,
Название сохранили с 18 века?

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