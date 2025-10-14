На облик будущего мемориала героям СВО в Кузнецке повлиял ИИ

14.10.2025 | 19:39

В Кузнецке определили облик мемориала, посвященного местным жителям - героям специальной военной операции. В городе подвели итоги конкурса проектов.

«Ранее на суд общественности было представлено 7 проектов. В ходе обсуждения выбрать один, который отвечал бы всем запросам, не удалось. Члены рабочей группы, в которую вошли семьи погибших участников СВО, представители общественности, депутатского корпуса, руководство города, взяли недельную паузу для доработки замысла с привлечением искусственного интеллекта», - рассказали в администрации Кузнецка.

В итоге удалось учесть все пожелания.

Центром композиции станет скульптурный ансамбль в виде фигуры солдата, опустившегося на колено (это символизирует скорбь и стойкость), разрушенной стены (тяжесть боевых действий) и голубя мира, взлетающего из-за следа от взрыва.

Сзади возведут стену памяти, на которой сделают гравировку «Вечная слава кузнечанам - героям специальной военной операции» и выбьют имена участников СВО.

«На первом этапе будем делать все, кроме стены памяти. Делать ее пустой просто некрасиво, а заполнять преждевременно. Это должно быть достойно, после подведения официальной черты. Все это мы сделаем позже в законченном виде. После утверждения отдаем все проектировать, заключаем договор со скульптором, чтобы он начал работать, и объявляем сбор средств», - пояснил глава города Сергей Златогорский.

Открытие мемориального комплекса планируют приурочить ко Дню города в 2026 году.

О необходимости создания и установки мемориала Сергей Златогорский заговорил в феврале. 8 мая в сквере на улице Ленина на месте будущего мемориала открыли памятный знак. На днях глава города поручил сотрудникам администрации определить, на какой счет будут собираться народные средства на памятник.