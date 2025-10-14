Культура

На облик будущего мемориала героям СВО в Кузнецке повлиял ИИ

Печать
Telegram

В Кузнецке определили облик мемориала, посвященного местным жителям - героям специальной военной операции. В городе подвели итоги конкурса проектов.

«Ранее на суд общественности было представлено 7 проектов. В ходе обсуждения выбрать один, который отвечал бы всем запросам, не удалось. Члены рабочей группы, в которую вошли семьи погибших участников СВО, представители общественности, депутатского корпуса, руководство города, взяли недельную паузу для доработки замысла с привлечением искусственного интеллекта», - рассказали в администрации Кузнецка.

В итоге удалось учесть все пожелания.

На облик будущего мемориала героям СВО в Кузнецке повлиял ИИ

Центром композиции станет скульптурный ансамбль в виде фигуры солдата, опустившегося на колено (это символизирует скорбь и стойкость), разрушенной стены (тяжесть боевых действий) и голубя мира, взлетающего из-за следа от взрыва.

Сзади возведут стену памяти, на которой сделают гравировку «Вечная слава кузнечанам - героям специальной военной операции» и выбьют имена участников СВО.

«На первом этапе будем делать все, кроме стены памяти. Делать ее пустой просто некрасиво, а заполнять преждевременно. Это должно быть достойно, после подведения официальной черты. Все это мы сделаем позже в законченном виде. После утверждения отдаем все проектировать, заключаем договор со скульптором, чтобы он начал работать, и объявляем сбор средств», - пояснил глава города Сергей Златогорский.

Открытие мемориального комплекса планируют приурочить ко Дню города в 2026 году.

О необходимости создания и установки мемориала Сергей Златогорский заговорил в феврале. 8 мая в сквере на улице Ленина на месте будущего мемориала открыли памятный знак. На днях глава города поручил сотрудникам администрации определить, на какой счет будут собираться народные средства на памятник.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото администрации Кузнецка
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети