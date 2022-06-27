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Культура

Актеры театра юного зрителя вернулись с гастролей в Беларуси

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Представители театра юного зрителя поделились впечатлениями от гастролей. Пензенцы побывали в Республике Беларусь. Там они представили спектакль «Кижеватов (страницы истории)».

«Мы играли на сцене брестского кукольного театра, огромного и современного. В нашем спектакле играли дети актеров нашего коллектива, мы их с собой не брали. И поэтому нам дали детей из брестской театральной студии, которая там при театре», - рассказал режиссер Пензенского ТЮЗа Владимир Карпов.

Постановка про Кижеватова новая, ее премьеру пензенцы увидели 10 июня.

Автор пьесы, по которой ставили спектакль, - Елена Юсупова. Около месяца она работала над сценарием.

«Всегда интересно смотреть на человека - чем он жил, что любил, о чем мечтал и почему так поступал», - отметила руководитель литературно-драматургической части Пензенского ТЮЗа Елена Юсупова.

Роль Андрея Кижеватова досталась Никите Хайкину. Он практически весь вечер находился на сцене.

«Зрители в Бресте охали, кричали, возгласы были, они удивлялись истинно. Это событие для них было. Меня это удивило», - признался актер Пензенского ТЮЗа Никита Хайкин.

Показ спектакля о Кижеватове в Республике Беларусь состоялся 22 июня, в День памяти и скорби.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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