Пензенцы смогут посетить бесплатные показы в рамках кинофестиваля

23.11.2024 | 11:53

27 ноября в Пензенской области стартует XV Международный кинофестиваль «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина. Официальное открытие традиционно состоится на родине великого киноактера - в Кондоле, в музее братьев Мозжухиных. Дальнейшие мероприятия запланированы в Пензе.

Фестиваль представит на суд зрителей лучшие мужские роли современного кинематографа. В этом году в каждой из программ участвует фильм, где снялся актер, родившийся в Пензе или области.

«Кинофорум предлагает вниманию зрителей четыре программы: конкурсный показ новых художественных фильмов, панорамы документального и анимационного кино и ретроспективный показ фильмов с участием Ивана Мозжухина», - рассказали в региональном министерстве культуры.

На фестивале вручат награды лучшим актеру, молодому актеру, фильму или актеру, наиболее точно отразившему в кинокартине образ современного героя. Своего владельца найдет и почетный приз «Король экрана».

В конкурсной программе участвуют 7 художественных фильмов: «9 секунд» (режиссер О. Штром), «Микулай» (И. Рахимбай), «Ненормальный» (И. Маланин), «Непослушники» (В. Котт), «Плакать нельзя» (Н. Назарова), «Там, где танцуют стерхи» (М. Лукачевский), «Холодный как мрамор» (Ю. Рустамов).

«В борьбу за награды фестиваля в 2024 году вступят Александр Яценко и Илларион Маров, Виктор Сухоруков и Иван Добронравов, Эльшен Эсгеров и Гурбан Исмайлов, Иван Янковский и Гоша Куценко, другие актеры», - перечислили в министерстве.

В неигровой программе представят лучшие новые российские документальные фильмы.

Специальное событие закрытия фестиваля – премьера документального фильма «Роман Костомаров: Рожденный дважды».

Показы конкурсной программы организуют в ККЗ «Пенза», а также в новом здании краеведческого музея. Вход везде бесплатный, по пригласительным билетам, которые выдадут в залах кинопоказа.

Кинофорум продлится до 1 декабря.