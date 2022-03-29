Сетевое издание|18+|Вторник|29 мар 2022|22:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Снег |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Культура

Пензенцам рассказали, в честь кого названы улицы города

Печать
Telegram

За что удостоились высшей государственной награды, почему имена навсегда увековечены в разных городах России и не только - ответы на эти вопросы дали авторы проекта «Улицы героев. Пенза». Презентация документальных мини-фильмов о земляках состоялась в Музее одной картины. Автор - председатель Ульяновского молодежного центра кинематографии и телевидения Борис Куломзин.

«Здесь мы стараемся использовать кинохронику, максимально проиллюстрировать историю подвига того или иного человека, чтобы зритель смог пережить то же состояние, которое испытывал в тот момент герой», - рассказал он.

В Пензе имена выдающихся участников Великой Отечественной войны присвоены девяти улицам. О восьми из них рассказывается в проекте.

«Мы должны гордиться славой своих предков, отцов и дедов. Простая мысль о том, что Россия всегда была, есть и будет страной героев, доводится через конкретные судьбы, через конкретные подвиги людей, по улицам, названным именами которых, мы ходим ежедневно», - подчеркнул директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Авторы использовали редкие кадры хроники, документы военных архивов, справочные материалы и другую информацию только из проверенных источников. Первыми зрителями, для которых состоялся показ короткометражек, стали воспитанники классической гимназии имени В. Г. Белинского.

«Мне было интересно, потому что я узнала, в честь кого названы улицы, и вообще, что они названы в честь героев», - отметила гимназистка.

«Дети сейчас мало знают, какие улицы в честь кого названы. Я считаю, что это очень полезно было», - оценила ученица.

В планах авторов проекта - создать фильмы о героях, чьи фамилии носят улицы в других населенных пунктах Пензенской области.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
0
0
0
 
Гость||

А про Бакунина , Володарского, Каляева, Ленина , Дзержинского рассказали. Сплошные анархисты, террористы, душегубы одним словом.

Гость||

Я знаю в честь кого названа улица Пушкина.В честь Пушкина.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте