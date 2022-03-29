Пензенцам рассказали, в честь кого названы улицы города

29.03.2022 | 20:41

За что удостоились высшей государственной награды, почему имена навсегда увековечены в разных городах России и не только - ответы на эти вопросы дали авторы проекта «Улицы героев. Пенза». Презентация документальных мини-фильмов о земляках состоялась в Музее одной картины. Автор - председатель Ульяновского молодежного центра кинематографии и телевидения Борис Куломзин.

«Здесь мы стараемся использовать кинохронику, максимально проиллюстрировать историю подвига того или иного человека, чтобы зритель смог пережить то же состояние, которое испытывал в тот момент герой», - рассказал он.

В Пензе имена выдающихся участников Великой Отечественной войны присвоены девяти улицам. О восьми из них рассказывается в проекте.

«Мы должны гордиться славой своих предков, отцов и дедов. Простая мысль о том, что Россия всегда была, есть и будет страной героев, доводится через конкретные судьбы, через конкретные подвиги людей, по улицам, названным именами которых, мы ходим ежедневно», - подчеркнул директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Авторы использовали редкие кадры хроники, документы военных архивов, справочные материалы и другую информацию только из проверенных источников. Первыми зрителями, для которых состоялся показ короткометражек, стали воспитанники классической гимназии имени В. Г. Белинского.

«Мне было интересно, потому что я узнала, в честь кого названы улицы, и вообще, что они названы в честь героев», - отметила гимназистка.

«Дети сейчас мало знают, какие улицы в честь кого названы. Я считаю, что это очень полезно было», - оценила ученица.

В планах авторов проекта - создать фильмы о героях, чьи фамилии носят улицы в других населенных пунктах Пензенской области.