У пензенцев есть возможность увидеть знаменитую картину «Крик»

23.01.2022 | 20:15

Селфи умеет делать каждый. Сфотографировать себя на выставке Эдварда Мунка нужно обязательно. Хотя бы потому, что он любил делать фотоавтопортреты и оставил несколько оригинальных снимков.

Помимо них - картины, неоднозначные, зачастую скандальные, но известные всему миру. Самая знаменитая, «Крик», считается страшным символом ХХ века. Воплощение отчаяния, ужаса и безысходности.

«Творчество Мунка глубоко философское. Он пытался понять и внутренний мир человека, и внутренний мир природы как таковой. Картина «Крик» про это и рассказывает: про крик природы, про крик человека. Мунк первым из художников сознательно исказил образ человека. «Крик» - это тот образ, когда внешние силы довлеют над внутренними силами человека», - объяснил заместитель директора Пензенской картинной галереи имени К. А. Савицкого Дмитрий Бушмин.

Выставка открылась в картинной галерее. На ней более 60 работ норвежского живописца. Репродукции созданы в технике жикле - цифровое изображение высокого качества на натуральном холсте.

Мунк - один из основателей движения «экспрессионизм», в котором эмоции выходят на первый план: неестественно багровое лицо женщины - стыд (картина «Ревность») или полные растерянности глаза людей на полотне «Тревога».

Выставка называется «Эдвард Мунк. Крик искусства». По полотнам можно проследить судьбу автора. Он ничего не скрывал, передавая в картинах эпизоды своей жизни: борьбу с болезнями, потерю родных, одиночество. Творчество Мунка не только драма. Оно также пронизано лучами солнца.