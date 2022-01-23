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Культура

У пензенцев есть возможность увидеть знаменитую картину «Крик»

Печать

Селфи умеет делать каждый. Сфотографировать себя на выставке Эдварда Мунка нужно обязательно. Хотя бы потому, что он любил делать фотоавтопортреты и оставил несколько оригинальных снимков.

Помимо них - картины, неоднозначные, зачастую скандальные, но известные всему миру. Самая знаменитая, «Крик», считается страшным символом ХХ века. Воплощение отчаяния, ужаса и безысходности.

«Творчество Мунка глубоко философское. Он пытался понять и внутренний мир человека, и внутренний мир природы как таковой. Картина «Крик» про это и рассказывает: про крик природы, про крик человека. Мунк первым из художников сознательно исказил образ человека. «Крик» - это тот образ, когда внешние силы довлеют над внутренними силами человека», - объяснил заместитель директора Пензенской картинной галереи имени К. А. Савицкого Дмитрий Бушмин.

Выставка открылась в картинной галерее. На ней более 60 работ норвежского живописца. Репродукции созданы в технике жикле - цифровое изображение высокого качества на натуральном холсте.

Мунк - один из основателей движения «экспрессионизм», в котором эмоции выходят на первый план: неестественно багровое лицо женщины - стыд (картина «Ревность») или полные растерянности глаза людей на полотне «Тревога».

Выставка называется «Эдвард Мунк. Крик искусства». По полотнам можно проследить судьбу автора. Он ничего не скрывал, передавая в картинах эпизоды своей жизни: борьбу с болезнями, потерю родных, одиночество. Творчество Мунка не только драма. Оно также пронизано лучами солнца.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

то что нам сегодня нужно посмотреть

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Творчество Мунка глубоко философское.
А какова философия дырявого коня,чем бредил Ткаченко,когда лепил своё твАрение?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Репродукции созданы в технике жикле - цифровое изображение высокого качества на натуральном холсте.
За просмотр постеров деньги берут?

Гость||

Гость писал(a):

А какова философия дырявого коня,чем бредил Ткаченко,когда лепил своё твАрение?
Когда была написана картина «Крик» автора окрестили шизофреником. Теперь это великое полотно великого художника. Аналогичная история имеет место быть и в городе Пензе. Заслуженный художник России Юрий Ткаченко создал кентавра на Фонтанной площади. Как и Мунка его назвали шизофреником. Как и с Мунком его работа будет признана великой его потомками.

Гость||

Не понятно, в чем ценность выставки? Если бы это были подлинники, но это же копии!

Гость||

Гость писал(a):

Не понятно, в чем ценность выставки? Если бы это были подлинники, но это же копии!
В том что:

penzainform.ru писал(a):

Репродукции созданы в технике жикле - цифровое изображение высокого качества на натуральном холсте.

Гость||

Гость писал(a):

Как и с Мунком его работа будет признана великой его потомками.
Пора создавать копии и рассылать их в Лувр и Букингемский дворец

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