Общество

Олег Мельниченко посетил выставку, посвященную Василию Бочкареву

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В Пензе в школе № 80, которая носит имя Василия Кузьмича Бочкарева, к 76-летию со дня его рождения в рамках проекта «Земляки» открылась новая выставка, посвященная бывшему губернатору Пензенской области. Она позволяет больше узнать о Василии Бочкареве через высказывания знавших его и работавших с ним людей.

Олег Мельниченко посетил выставку, посвященную Василию Бочкареву

В понедельник, 5 мая, выставку посетил глава региона Олег Мельниченко.

«Экспозицию сделали интерактивной, как нравится молодежи, - с QR-кодами. Так можно получить больше информации. Очень важно, чтобы пензенцы помнили огромный вклад Василия Кузьмича в развитие родного региона, чтобы не было фальсификации нашей истории», - написал Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Олег Мельниченко посетил выставку, посвященную Василию Бочкареву

Губернатор пообщался со старшеклассниками. Он отметил, что их интересует опыт управления регионом и в будущем они сами хотят влиять на его развитие.

Олег Мельниченко посетил выставку, посвященную Василию Бочкареву

«Поддержал инициативу учащихся организовать посвященную памяти Василия Кузьмича ежегодную научно-просветительскую конференцию», - сообщил Олег Мельниченко.

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Источник — фото областного правительства
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