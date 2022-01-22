В Пензе Сергей Безруков представил свой спектакль о Казанове

Пензенцы пришли в драматический театр с букетами, чтобы после спектакля вручить их народному артисту России Сергею Безрукову.
«Талантливый, красивый мужчина, каждый раз разный, весьма харизматичный и подходит на роли Есенина, Пушкина», - оценили зрители.
В постановке о знаменитом ловеласе, путешественнике, авантюристе Казанове знаменитый артист не только играет главную роль, но и выступает как ее режиссер.
Комедия в двух актах посвящена приключениям итальянца в России при дворе Екатерины Великой.
Продолжительность спектакля «Казанова» - три с половиной часа.
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А что в Москве сцен нет, сюда принесла нелёгкая?