В Пензе Сергей Безруков представил свой спектакль о Казанове

22.01.2022 | 16:30

Пензенцы пришли в драматический театр с букетами, чтобы после спектакля вручить их народному артисту России Сергею Безрукову.

«Талантливый, красивый мужчина, каждый раз разный, весьма харизматичный и подходит на роли Есенина, Пушкина», - оценили зрители.

В постановке о знаменитом ловеласе, путешественнике, авантюристе Казанове знаменитый артист не только играет главную роль, но и выступает как ее режиссер.

Комедия в двух актах посвящена приключениям итальянца в России при дворе Екатерины Великой.

Продолжительность спектакля «Казанова» - три с половиной часа.