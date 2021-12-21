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Культура

В Пензе юные циркачи готовят «Новогодний переполох»

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Руководитель детской студии «Премьера» и его помощница вернулись со всероссийского форума «Цирк будущего». В столице они провели два дня на мастер-классах от ведущих артистов и интенсивных семинарах. Главной темой обсуждения стало развитие циркового искусства в регионах.

«Очень много полезной и нужной информации от профессионалов своего дела. Нам дали вектор развития - что нужно делать, чтобы дети развивались правильно, чтобы привить им любовь к цирковому искусству», - сообщил руководитель цирковой студии «Премьера» Виталий Елисеев.

Заряженные позитивными эмоциями, педагоги вернулись в родной город и сразу же приступили к занятиям. В студии активно готовятся к предстоящим праздникам и репетируют премьеру «Новогоднего переполоха». Режиссером-постановщиком стала балетмейстер Дарья Макарова, сценарий девушка написала сама. В представлении примут участие все воспитанники, даже самые маленькие.

«Дети как акробаты еще малый опыт имеют, а просто как помощники пригодятся», - отметила балетмейстер цирковой студии «Премьера» Дарья Макарова.

Главных героев исполнят бывалые артисты. Зрители увидят не только новые цирковые номера, но и давно полюбившиеся.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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Гость||

Судя по темпам строительства цирка- их внуки будут выступать в новом Пензенском цирке.

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