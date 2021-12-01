Культура

В драмтеатре сыграли лирическую комедию «Не торопитесь прощаться»

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Любовь в жизни - любовь на сцене: в пензенском драмтеатре выступил семейный дуэт Татьяны Абрамовой и Юрия Беляева.

В Пензу чета артистов привезла лирическую комедию «Не торопитесь прощаться». Зрители должны были увидеть ее раньше, но из-за ограничительных мер спектакль пришлось перенести.

Взбалмошная отдыхающая, приехавшая в небольшой балтийский городок, и главный врач санатория, невольно вынужденный разбираться в конфликтах пациентов, - оба такие разные и непохожие, но для любви это не имеет значения.

И у героев спектакля, и у самих актеров большая разница в возрасте. Тем не менее «лед и пламень» сошлись как на сцене, так и в жизни.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

Зачем,смысл?

Гость||

эта пьеса всегда называлась "Старомодная комедия"

Гость||

Есть информация, что туда больше половины из присутствующих,прошла без кода.

Гость||

Ага, пьеса Арбузова "Старомодная комедия " но добавили немного отсебятины, антураж поменяли. Но в целом неплохо, неплохо для глубинки.

Имя: Гость
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