В драмтеатре сыграли лирическую комедию «Не торопитесь прощаться»

01.12.2021 | 21:05

Любовь в жизни - любовь на сцене: в пензенском драмтеатре выступил семейный дуэт Татьяны Абрамовой и Юрия Беляева.

В Пензу чета артистов привезла лирическую комедию «Не торопитесь прощаться». Зрители должны были увидеть ее раньше, но из-за ограничительных мер спектакль пришлось перенести.

Взбалмошная отдыхающая, приехавшая в небольшой балтийский городок, и главный врач санатория, невольно вынужденный разбираться в конфликтах пациентов, - оба такие разные и непохожие, но для любви это не имеет значения.

И у героев спектакля, и у самих актеров большая разница в возрасте. Тем не менее «лед и пламень» сошлись как на сцене, так и в жизни.