До конца года в области создадут еще три модельные библиотеки

В Пензенской области до конца года собираются открыть еще три модельные библиотеки. Учреждения будут работать на базе центральных районных библиотек Колышлейского и Мокшанского районов, а также сельской библиотеки в селе Индерка Сосновоборского района.
Об этом рассказали в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.
В 2022 году Сурскому краю из федерального бюджета выделят еще 15 млн рублей на создание двух модельных муниципальных библиотек.
Сейчас в области действуют три подобных учреждения. Они располагаются в Пензе (библиотека № 2), Лунине (библиотека имени Т. З. Семушкина) и в селе Махалино Кузнецкого района. На реконструкцию первой потрачено около 5 млн рублей, второй - более 11 млн, третьей - 5 млн рублей.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
penzainform.ru писал(a):А можа в Махолине?