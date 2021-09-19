До конца года в области создадут еще три модельные библиотеки

19.09.2021 | 15:22

В Пензенской области до конца года собираются открыть еще три модельные библиотеки. Учреждения будут работать на базе центральных районных библиотек Колышлейского и Мокшанского районов, а также сельской библиотеки в селе Индерка Сосновоборского района.

Об этом рассказали в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.

В 2022 году Сурскому краю из федерального бюджета выделят еще 15 млн рублей на создание двух модельных муниципальных библиотек.

Сейчас в области действуют три подобных учреждения. Они располагаются в Пензе (библиотека № 2), Лунине (библиотека имени Т. З. Семушкина) и в селе Махалино Кузнецкого района. На реконструкцию первой потрачено около 5 млн рублей, второй - более 11 млн, третьей - 5 млн рублей.