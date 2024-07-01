4 спектакля драмтеатра адаптируют для слабовидящих и незрячих

01.07.2024 | 12:02

Пензенский драмтеатр выиграл грант на тифлокомментирование спектаклей. Деньги поступят из благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения.

Учреждение культуры стало победителем конкурса в номинации «Старт» наряду с 17 другими участниками из разных регионов России.

В следующем театральном сезоне (2024/2025) для слабовидящих и незрячих зрителей в Пензе адаптируют такие постановки, как «Мертвые души», «Ленинградская притча», «Тетушка на миллион» и «Гамлет. Эпизоды».

«Одновременно воспользоваться услугами тифлокомментатора в режиме реального времени смогут 20 человек», - уточнили в драмтеатре.

Поможет в этом специальная аппаратура или мобильное приложение «Особый взгляд».