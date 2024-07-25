В областном драмтеатре привели в порядок главную сцену

25.07.2024 | 12:02

В Пензенском областном драматическом театре имени А. В. Луначарского привели в порядок паркет на главной сцене.

Впервые за 15 лет после строительства здания театра деревянное покрытие отциклевали, зашпаклевали и отшлифовали.

В результате тщательной и аккуратной работы мастеров исчезли следы, которые много лет оставляли тяжелые театральные декорации.

По словам директора театра Александра Минаева, состояние сцены имеет большое значение для безопасности, поэтому она будет пропитана противопожарным составом.

«Театр сейчас активно готовится к новому сезону. Технические работы обеспечат комфорт артистам и сохранят великолепие театрального пространства», - написал губернатор Олег Мельниченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».