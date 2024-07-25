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Культура

В областном драмтеатре привели в порядок главную сцену

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В Пензенском областном драматическом театре имени А. В. Луначарского привели в порядок паркет на главной сцене.

В областном драмтеатре привели в порядок главную сцену

Впервые за 15 лет после строительства здания театра деревянное покрытие отциклевали, зашпаклевали и отшлифовали.

В областном драмтеатре привели в порядок главную сцену

В результате тщательной и аккуратной работы мастеров исчезли следы, которые много лет оставляли тяжелые театральные декорации.

В областном драмтеатре привели в порядок главную сцену

По словам директора театра Александра Минаева, состояние сцены имеет большое значение для безопасности, поэтому она будет пропитана противопожарным составом.

В областном драмтеатре привели в порядок главную сцену

«Театр сейчас активно готовится к новому сезону. Технические работы обеспечат комфорт артистам и сохранят великолепие театрального пространства», - написал губернатор Олег Мельниченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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Источник — кадры со страницы Олега Мельниченко
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