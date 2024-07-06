На набережной Суры хотят установить новую скульптуру

06.07.2024 | 12:48

На набережной Суры в районе нового скейт-парка планируют установить скульптуру в виде абашевской игрушки.

Варианты композиции, предложенные архитекторами, в субботу, 6 июля, показал на своих страницах в соцсетях глава Пензы Александр Басенко.

«Обсуждаем также возможные точки его размещения, материал изготовления и цветовое решение», - пояснил он.

Басенко отметил, что абашевская игрушка - один из узнаваемых символов области, а набережная – излюбленное место для прогулок пензенцев и гостей города. По его словам, логично установить скульптуру именно здесь.

Ранее абашевские игрушки украсили главную новогоднюю елку областного центра. Всего их было 50. Яркие, объемные, изготовленные из легких материалов элементы декора раскрасили воспитанники художественных школ.