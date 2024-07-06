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Культура

На набережной Суры хотят установить новую скульптуру

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На набережной Суры в районе нового скейт-парка планируют установить скульптуру в виде абашевской игрушки.

Варианты композиции, предложенные архитекторами, в субботу, 6 июля, показал на своих страницах в соцсетях глава Пензы Александр Басенко.

На набережной Суры хотят установить новую скульптуру

«Обсуждаем также возможные точки его размещения, материал изготовления и цветовое решение», - пояснил он.

На набережной Суры хотят установить новую скульптуру

Басенко отметил, что абашевская игрушка - один из узнаваемых символов области, а набережная – излюбленное место для прогулок пензенцев и гостей города. По его словам, логично установить скульптуру именно здесь.

На набережной Суры хотят установить новую скульптуру

Ранее абашевские игрушки украсили главную новогоднюю елку областного центра. Всего их было 50. Яркие, объемные, изготовленные из легких материалов элементы декора раскрасили воспитанники художественных школ.

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Источник — фото со страницы Александра Басенко во «ВКонтакте»
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