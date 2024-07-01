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Культура

В Кузнецком районе пройдет фестиваль «Торуевское городище»

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Жителей Пензенской области приглашают в Кузнецкий район на военно-исторический фестиваль «Торуевское городище». Он будет проводиться в субботу, 13 июля, у сел Большой и Малый Труев с 12:00 до 19:00.

Организаторы предусмотрели несколько интерактивных площадок для участников. К примеру, в зоне «Древние ремесла» можно познакомиться с ремеслами и походным бытом людей из медно-каменного века и Средневековья.

Площадка «Московское войско» будет представлять собой русский походный лагерь времен освоения Пензенской области. Посетители увидят воеводский шатер, приказную избу, верстание на службу, обучение огненному бою, посмотрят на стрельцов, городовых казаков, крепостных и полковые пушки.

Также состоится показательное выступление «Огненный бой московского войска», будут поле для маневров и лучно-суличный тир.

«Кроме того, в рамках мероприятия пройдет научный лекторий по военному делу. Спикером станет ведущий специалист федерального архива, автор монографий по военной истории XVII века Олег Курбатов», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Источник — фото областного минобра
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