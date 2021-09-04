В Пензе появилась первая модельная библиотека

04.09.2021 | 18:30

В Салтыковке - полная перезагрузка: в городскую библиотеку № 2 вдохнули новую жизнь. После реконструкции типовое для Пензы учреждение превратилось в современное место притяжения как для взрослых, так и для детей.

«Мне очень нравится, как здесь стало сейчас. Появились новые книги, новый антураж, можно прийти и просто отдохнуть с друзьями, почитать, записаться в кружок или секцию, заниматься тем, что нравится», - оценила ученица гимназии № 13 Анна Громилина.

Эта модельная библиотека - первая в Пензе. Она появилась в рамках реализации федерального проекта «Культура». В просторных светлых залах - тысячи новых книг, а также места, оборудованные компьютерами с выходом в интернет. В итоге читатель получил сочетание классического книгохранилища и современной цифровой среды.

«Сейчас это, наверное, больше чем библиотека - это место, где встречается молодое поколение (у нас работает много творческих кружков), куда приходит старшее поколение - в клубы общения, литературные клубы», - отметил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

«Новые интерьеры, полностью повышенная квалификация сотрудников, новые проекты, например «Цифровой навигатор» для людей всех возрастов. На базе библиотеки будет работать мультстудия», - рассказала заведующая городской библиотекой № 2 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Кристина Сильнова.

«Такая «территория общения» сейчас необходима людям, особенно в наше тяжелое время. Самое важное - полностью обновлен весь книжный фонд», - подчеркнула врио министра культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

На ремонт и модернизацию учреждения потрачено около 5 миллионов рублей. На ближайшей сессии городской думы на рассмотрение пензенским депутатам будет предложен дизайн-проект реконструкции центральной публичной библиотеки на улице Кирова.